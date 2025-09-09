ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
1 хв

Без бюстгальтера: шведська співачка у «голій» сукні прийшла на музичну церемонію

27-річна Зара Ларссон у відвертому луку позувала на червоній доріжці.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Зара Ларссон

Зара Ларссон / © Associated Press

Шведська артистка Зара Ларссон відвідала церемонію вручення нагород MTV Video Music Awards 2025, яка відбулася на UBS Arena в Елмонті, Нью-Йорк.

Зара Ларссон / © Associated Press

Зара Ларссон / © Associated Press

Білявка привернула увагу своїм відвертим образом, у якому вона з’явилася на червоній доріжці. На ній була прозора сітчаста мінісукня, прикрашена різнокольоровою торочкою з камінням, стразами, квітковими аплікаціями зі стразами та лелітками на блакитній облямівці.

Зара Ларссон / © Associated Press

Зара Ларссон / © Associated Press

Під вбранням на зірці були білі труси, а от бюстгальтер був відсутній, що додало її аутфіту провокаційності.

Лук Ларссон доповнила помаранчевими босоніжками з кристалами і на шпильках. Вона зробила акуратне укладання, прикрасивши його такою самою квіткою зі стразами, як і на сукні, макіяж із блискучими тінями і бежевою помадою, а також французьким манікюром.

Зара Ларссон / © Associated Press

Зара Ларссон / © Associated Press

У вухах у Зари були довгі сережки з жовтим камінням, а на руці — каблучка з квіткою. Співачка мала стрункий і спокусливий вигляд.

Дата публікації
Кількість переглядів
14
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie