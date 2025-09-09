Без бюстгальтера: шведська співачка у «голій» сукні прийшла на музичну церемонію

Зара Ларссон / © Associated Press

Шведська артистка Зара Ларссон відвідала церемонію вручення нагород MTV Video Music Awards 2025, яка відбулася на UBS Arena в Елмонті, Нью-Йорк.

Білявка привернула увагу своїм відвертим образом, у якому вона з’явилася на червоній доріжці. На ній була прозора сітчаста мінісукня, прикрашена різнокольоровою торочкою з камінням, стразами, квітковими аплікаціями зі стразами та лелітками на блакитній облямівці.

Під вбранням на зірці були білі труси, а от бюстгальтер був відсутній, що додало її аутфіту провокаційності.

Лук Ларссон доповнила помаранчевими босоніжками з кристалами і на шпильках. Вона зробила акуратне укладання, прикрасивши його такою самою квіткою зі стразами, як і на сукні, макіяж із блискучими тінями і бежевою помадою, а також французьким манікюром.

У вухах у Зари були довгі сережки з жовтим камінням, а на руці — каблучка з квіткою. Співачка мала стрункий і спокусливий вигляд.