Без бюстгальтера: швейцарська співачка в ажурній сукні блиснула сосками на відкритті Каннського кінофестивалю
Гінта Біку вирішила привернути до себе увагу провокаційним аутфітом.
Швейцарська співачка Гінта Біку одна з перших з’явилася на червоній доріжці церемонії відкриття 79-го Каннського кінофестивалю на Лазуровому узбережжі. Зірка одразу привернула увагу, адже з’явилася у сміливому образі.
Артистка постала у чорній ажурній прозорій сукні максі, прикрашеній мереживом, лелітками і бісером, з широкими бретельками, квадратним вирізом і рюшами на подолі зі шлейфом.
Під вбранням були білі труси, а ось від бюстгальтера Гінта вирішила відмовитись. Дівчина сміливо виблискувала перед фотографами сосками.
Лук Біку доповнила чорними туфлями, чорною сумкою зі стразами та розкішним комплектом прикрас з діамантами. Волосся вона зібрала у низький хвіст, зробила макіяж із чорними стрілками і французький манікюр.