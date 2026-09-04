Без бюстгальтера: Сідні Свіні в "голій" сукні блиснула пишними грудьми на вечері у Венеції

Сідні Свіні / © Associated Press

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Сідні Свіні відвідала ексклюзивний фотокол вечері Armani Beauty, який відбувся у Королівських садах Giardini Reali в межах 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Акторка привернула увагу ефектною «голою» сукнею максі темно-сірого кольору. Вбрання обтислого силуету було повністю розшите блискучими лелітками з бісером, які мерехтіли у світлі фотоспалахів.

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Сідні Свіні / © Getty Images

Сукня мала кругле декольте і тонкі чорні бретельки. Одну з них прикрашала чорна квітка, яка стала кокетливим акцентом аутфіту. Крізь прозору тканину також було видно чорні труси акторки. Бюстгальтера на ній не було, тож вона сміливо виблискувала своїми пишними грудьми.

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Сідні Свіні / © Associated Press

Вуха Сідні прикрасила діамантовими сережками, а руки — каблучками. Вона зробила гарну зачіску з локонами, макіяж з рожевою помадою і перламутровий манікюр.

Нагадаємо, напередодні Сідні Свіні з’явилася у Венеції у прозорому мереживному топі та бермудах.

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