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- Шоу-бізнес
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Без бюстгальтера: Сідні Свіні в "голій" сукні блиснула пишними грудьми на вечері у Венеції
Акторка відвідала захід у спокусливому вбранні, яке підкреслило її форми.
Сідні Свіні відвідала ексклюзивний фотокол вечері Armani Beauty, який відбувся у Королівських садах Giardini Reali в межах 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.
Акторка привернула увагу ефектною «голою» сукнею максі темно-сірого кольору. Вбрання обтислого силуету було повністю розшите блискучими лелітками з бісером, які мерехтіли у світлі фотоспалахів.
Сукня мала кругле декольте і тонкі чорні бретельки. Одну з них прикрашала чорна квітка, яка стала кокетливим акцентом аутфіту. Крізь прозору тканину також було видно чорні труси акторки. Бюстгальтера на ній не було, тож вона сміливо виблискувала своїми пишними грудьми.
Вуха Сідні прикрасила діамантовими сережками, а руки — каблучками. Вона зробила гарну зачіску з локонами, макіяж з рожевою помадою і перламутровий манікюр.
Нагадаємо, напередодні Сідні Свіні з’явилася у Венеції у прозорому мереживному топі та бермудах.