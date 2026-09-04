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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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275
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1 хв

Без бюстгальтера: Сідні Свіні в "голій" сукні блиснула пишними грудьми на вечері у Венеції

Акторка відвідала захід у спокусливому вбранні, яке підкреслило її форми.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Сідні Свіні

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні відвідала ексклюзивний фотокол вечері Armani Beauty, який відбувся у Королівських садах Giardini Reali в межах 83-го Венеційського міжнародного кінофестивалю.

Акторка привернула увагу ефектною «голою» сукнею максі темно-сірого кольору. Вбрання обтислого силуету було повністю розшите блискучими лелітками з бісером, які мерехтіли у світлі фотоспалахів.

Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Свіні / © Getty Images

Сукня мала кругле декольте і тонкі чорні бретельки. Одну з них прикрашала чорна квітка, яка стала кокетливим акцентом аутфіту. Крізь прозору тканину також було видно чорні труси акторки. Бюстгальтера на ній не було, тож вона сміливо виблискувала своїми пишними грудьми.

Сідні Свіні / © Associated Press

Сідні Свіні / © Associated Press

Вуха Сідні прикрасила діамантовими сережками, а руки — каблучками. Вона зробила гарну зачіску з локонами, макіяж з рожевою помадою і перламутровий манікюр.

Нагадаємо, напередодні Сідні Свіні з’явилася у Венеції у прозорому мереживному топі та бермудах.

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