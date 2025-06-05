Без бюстгальтера: смілива Майлі Сайрус у "голій" сукні з'явилася на вулицях Нью-Йорка

Майлі Сайрус / © Getty Images

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Майлі Сайрус потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку, коли роздавала фанатам автографи. Артистка викликала фурор своїм провокаційним аутфітом.

Майлі була одягнена у чорну прозору сукню максі з глибоким вирізом, під якою на ній були чорні стринги. Оскільки на зірці був відсутній бюстгальтер, вона без комплексів виблискувала перед присутніми оголеними грудьми. Взута Сайрус була у чорні босоніжки.

Майлі Сайрус / © Getty Images

Майлі зробила високу зачіску, макіяж із глянцевим блиском на губах, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила лаконічними сережками, а шию — золотим кольє.

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Нагадаємо, Майлі Сайрус потрапила до об’єктивів папараці у чорному костюмі у смужку, жакет якого вона одягла на голе тіло.