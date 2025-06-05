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- Шоу-бізнес
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Без бюстгальтера: смілива Майлі Сайрус у "голій" сукні з'явилася на вулицях Нью-Йорка
32-річна артистка привернула увагу публіки і фотографів своїм відвертим вбранням.
Майлі Сайрус потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку, коли роздавала фанатам автографи. Артистка викликала фурор своїм провокаційним аутфітом.
Майлі була одягнена у чорну прозору сукню максі з глибоким вирізом, під якою на ній були чорні стринги. Оскільки на зірці був відсутній бюстгальтер, вона без комплексів виблискувала перед присутніми оголеними грудьми. Взута Сайрус була у чорні босоніжки.
Майлі зробила високу зачіску, макіяж із глянцевим блиском на губах, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила лаконічними сережками, а шию — золотим кольє.
Нагадаємо, Майлі Сайрус потрапила до об’єктивів папараці у чорному костюмі у смужку, жакет якого вона одягла на голе тіло.