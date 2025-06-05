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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
320
Час на прочитання
1 хв

Без бюстгальтера: смілива Майлі Сайрус у "голій" сукні з'явилася на вулицях Нью-Йорка

32-річна артистка привернула увагу публіки і фотографів своїм відвертим вбранням.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Майлі Сайрус

Майлі Сайрус / © Getty Images

Майлі Сайрус потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку, коли роздавала фанатам автографи. Артистка викликала фурор своїм провокаційним аутфітом.

Майлі була одягнена у чорну прозору сукню максі з глибоким вирізом, під якою на ній були чорні стринги. Оскільки на зірці був відсутній бюстгальтер, вона без комплексів виблискувала перед присутніми оголеними грудьми. Взута Сайрус була у чорні босоніжки.

Майлі Сайрус / © Getty Images

Майлі Сайрус / © Getty Images

Майлі зробила високу зачіску, макіяж із глянцевим блиском на губах, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила лаконічними сережками, а шию — золотим кольє.

Нагадаємо, Майлі Сайрус потрапила до об’єктивів папараці у чорному костюмі у смужку, жакет якого вона одягла на голе тіло.

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Дата публікації
Кількість переглядів
320
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