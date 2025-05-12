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- Шоу-бізнес
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Без бюстгальтера: смілива Ніколь Шерзінгер блиснула сосками дорогою на ранкове шоу
46-річна колишня зірка Pussycat Dolls вбранням кольору індиго підкреслила спокусливі форми.
Ніколь Шерзінгер потрапила до об’єктивів папараці, коли приїхала на ранкове шоу CBS на Таймс-сквер у Нью-Йорку.
Там зірка з’явилася у яскравому образі з пікантним акцентом. На Ніколь була обтисла сукня кольору індиго з глибоким вирізом, яка ідеально підкреслила її струнку і спокусливу фігуру. Оскільки під вбранням не було бюстгальтера, крізь тонку тканину були помітні її соски, але це зовсім не бентежило артистку.
Аутфіт Шерзінгер доповнила білими туфлями-човниками на шпильках. У зірки була гарна зачіска з м’якими локонами, насичений макіяж, великі золотисті сережки, синє намисто, золоті парні браслети і каблучки.
Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер на пресконференцію, організовану для номінантів на премію «Тоні» 2025, прийшла у сукні кольору кемел від бренду Carolina Herrera.