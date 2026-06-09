Без бюстгальтера: Софія Вергара обтислою сукнею підкреслила розкішні форми на світському заході

Софія Вергара / © Getty Images

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Софія Вергара стала однією з господинь вечора Culture Makers, який відбувся у Беверлі-Гіллз. Захід організували Джессіка Альба, Трейсі Бреннан, Ніна Гарсія та сама Софія Вергара, зібравши представників творчої та бізнес-спільноти.

Для івенту Софія обрала ефектний і лаконічний водночас образ, який вкотре підтвердив її любов до жіночних силуетів. На ній була темно-синя обтисла сукня міді з відкритими плечима, під якою не було бюстгальтера. Вбрання ідеально підкреслило її розкішні форми.

Софія Вергара / © Getty Images

Лук Вергара доповнила темно-синіми босоніжками на високих платформах і підборах, лаконічними золотими сережками й кількома каблучками. Зірка вклала своє довге каштанове волосся м’якими хвилями, а в макіяжі зробила акцент на виразних очах, ніжно-рожевих щоках і нюдовій помаді.

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Нагадаємо, останнім часом Софія Вергара часто обирає сукні, які підкреслюють її фігуру. Зірка неодноразово зізнавалася, що віддає перевагу жіночним образам, які акцентують увагу на її природних формах, і цей вихід не став винятком.

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