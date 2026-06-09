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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
220
Час на прочитання
1 хв

Без бюстгальтера: Софія Вергара обтислою сукнею підкреслила розкішні форми на світському заході

53-річна акторка та бізнесвумен продемонструвала на власному прикладі, що класичні силуети і стримані кольори можуть бути не менш спокусливими, ніж найсміливіші модні експерименти.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Софія Вергара

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара стала однією з господинь вечора Culture Makers, який відбувся у Беверлі-Гіллз. Захід організували Джессіка Альба, Трейсі Бреннан, Ніна Гарсія та сама Софія Вергара, зібравши представників творчої та бізнес-спільноти.

Для івенту Софія обрала ефектний і лаконічний водночас образ, який вкотре підтвердив її любов до жіночних силуетів. На ній була темно-синя обтисла сукня міді з відкритими плечима, під якою не було бюстгальтера. Вбрання ідеально підкреслило її розкішні форми.

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Лук Вергара доповнила темно-синіми босоніжками на високих платформах і підборах, лаконічними золотими сережками й кількома каблучками. Зірка вклала своє довге каштанове волосся м’якими хвилями, а в макіяжі зробила акцент на виразних очах, ніжно-рожевих щоках і нюдовій помаді.

Нагадаємо, останнім часом Софія Вергара часто обирає сукні, які підкреслюють її фігуру. Зірка неодноразово зізнавалася, що віддає перевагу жіночним образам, які акцентують увагу на її природних формах, і цей вихід не став винятком.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
220
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