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- Шоу-бізнес
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Без бюстгальтера: співачка у мереживній сукні з відвертим декольте позувала на червоній доріжці
28-річна Беккі Джі у красивому аутфіті від Tony Ward з’явилася на світському заході.
Американська співачка та акторка Беккі Джі відвідала премію Hollywood Beauty Awards від Avalon Hollywood & Bardot, яка відбулася у Лос-Анджелесі.
На червоній доріжці знаменитість з'явилася у сміливому аутфіті. На ній була жовта мереживна сукня по фігурі на тонких бретельках і зі шлефом від бренду Tony Ward.
Вбрання було прикрашене жовтими аплікаціями у вигляді квітів і срібною вишивкою, а також мало відверте декольте. Оскільки під вбранням не було бюстгальтера, груди Беккі трішки просвічувалися.
Лук Джі доповнила гарним хвилястим укладанням, макіяжем із чорними стрілками і бежевою помадою і світло-бежевим маніюкром. У вухах у неї були невеликі золоті сережки, а на руках – каблучки.
Нагадаємо, Беккі Джі на премії Billboard Women in Music Awards з'явилася у білосніжній сукні з галтером, пікантним декольте і напіввідкритою спиною від бренду Zuhair Murad.