Без бюстгальтера: співачка у мереживній сукні з відвертим декольте позувала на червоній доріжці

Беккі Джі / © Getty Images

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Американська співачка та акторка Беккі Джі відвідала премію Hollywood Beauty Awards від Avalon Hollywood & Bardot, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці знаменитість з'явилася у сміливому аутфіті. На ній була жовта мереживна сукня по фігурі на тонких бретельках і зі шлефом від бренду Tony Ward.

Беккі Джі / © Getty Images

Вбрання було прикрашене жовтими аплікаціями у вигляді квітів і срібною вишивкою, а також мало відверте декольте. Оскільки під вбранням не було бюстгальтера, груди Беккі трішки просвічувалися.

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Лук Джі доповнила гарним хвилястим укладанням, макіяжем із чорними стрілками і бежевою помадою і світло-бежевим маніюкром. У вухах у неї були невеликі золоті сережки, а на руках – каблучки.

Нагадаємо, Беккі Джі на премії Billboard Women in Music Awards з'явилася у білосніжній сукні з галтером, пікантним декольте і напіввідкритою спиною від бренду Zuhair Murad.