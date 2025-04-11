Без бюстгальтера: Тіна Кароль у спокусливому міні завітала на шоу до Яновича

Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль

Реклама

Тіна Кароль стала гостею нового випуску YouTube-проєкту Євгена Яновича «20:23». В Instagram Stories артистка опублікувала нові знімки свого спокусливого луку, у якому вона з'явилася в ефірі шоу.

Євген Янович і Тіна Кароль

Тіна приголомшила своїм розкішним виглядом у сміливому вбранні із колекції весна-літо 2023 британського бренду Christopher Kane. Воно складалося з чорної короткої спідниці і прозорого верху з невеликими чорними вставками на ліфі, що мало дуже сексуальний вигляд.

Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль

Аутфіт Кароль доповнила капроновими колготами і чорними слінгбеками на шпильках від ZARA.

Реклама

У співачки була красива зачіска, яку вона називає «Мальтінка» (Мальвінка), ніжний макіяж і бежевий манікюр. Образ зірка завершила сережками-кільцями.

Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль

Тіна Кароль і Євген Янович

Нагадаємо, під час ефіру шоу «20:23» його ведучий Євген Янович несподівано зателефонував до авторки статей про образи Тіни Кароль на ТСН.ua, тобто до мене, і описав новий лук артистки. Як це було, читайте тут.