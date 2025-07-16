Без бюстгальтера: зірка реаліті у прозорій сукні блиснула спокусливими грудьми

Емма Ернан / © Getty Images

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Зірка американського реалітішоу Selling Sunset — Емма Ернан — потрапила до об’єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса.

Білявка йшла на івент у провокаційному луку. На ній була прозора синя обтисла сукня міді з однією бретелькою та ізюліоністським принтом, під яку вона одягла чорну стринги. А от бюстгальтера на Еммі не було, тож вона без комплексів виблискувала своїми спокусливими грудьми.

Емма Ернан / © Getty Images

Свій образ вона зірка реаліті доповнила чорними босоніжками на шпильках і стьобаною жовтою сумочкою.

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Ернан зробила укладання з мʼякими локонами, макіяж із рожевою помадою і рожевий манікюр. Вуха вона прикрасила золотими сережками, а руки — браслетами і каблучками.

Нагадаємо, Емма Ернан у мініатюрній сукні і на підборах похизувалася стрункими ногами.