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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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550
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1 хв

Без бюстгальтера: зірка реаліті у прозорій сукні блиснула спокусливими грудьми

Емма Ернан обожнює привертати увагу сміливими аутфітами.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Емма Ернан

Емма Ернан / © Getty Images

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset — Емма Ернан — потрапила до об’єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса.

Білявка йшла на івент у провокаційному луку. На ній була прозора синя обтисла сукня міді з однією бретелькою та ізюліоністським принтом, під яку вона одягла чорну стринги. А от бюстгальтера на Еммі не було, тож вона без комплексів виблискувала своїми спокусливими грудьми.

Емма Ернан / © Getty Images

Емма Ернан / © Getty Images

Свій образ вона зірка реаліті доповнила чорними босоніжками на шпильках і стьобаною жовтою сумочкою.

Ернан зробила укладання з мʼякими локонами, макіяж із рожевою помадою і рожевий манікюр. Вуха вона прикрасила золотими сережками, а руки — браслетами і каблучками.

Нагадаємо, Емма Ернан у мініатюрній сукні і на підборах похизувалася стрункими ногами.

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