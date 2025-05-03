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- Шоу-бізнес
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Без бюстгальтера: зірка соцмереж у сукні з декольте до пупка позувала перед фотографами
Лексі Вуд обрала для свого виходу образ із пікантним акцентом.
Зірка соцмереж Лексі Вуд відвідала спеціальний показ фільму «Ще одне просте прохання», який відбувся у Jazz at Lincoln Square у Нью-Йорку.
Дівчина з’явилася перед фотографами у світлій сукні з люрексу, з американською проймою і галтером. Головним акцентом в образі Лексі було глибоке декольте до пупка, під яким не було бюстгальтера.
Лук красуня доповнила бежевими замшевими туфлями з металевою фурнітурою. Вуд розпустила волосся, зробила макіяж у бронзово-бежевих відтінках і світло-блакитний манікюр. Зону декольте вона прикрасила делікатним золотим ланцюжком із маленькими перлинами і підвіскою у вигляді серця.