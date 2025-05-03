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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
136
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1 хв

Без бюстгальтера: зірка соцмереж у сукні з декольте до пупка позувала перед фотографами

Лексі Вуд обрала для свого виходу образ із пікантним акцентом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Лексі Вуд

Лексі Вуд / © Associated Press

Зірка соцмереж Лексі Вуд відвідала спеціальний показ фільму «Ще одне просте прохання», який відбувся у Jazz at Lincoln Square у Нью-Йорку.

Дівчина з’явилася перед фотографами у світлій сукні з люрексу, з американською проймою і галтером. Головним акцентом в образі Лексі було глибоке декольте до пупка, під яким не було бюстгальтера.

Лексі Вуд / © Associated Press

Лексі Вуд / © Associated Press

Лук красуня доповнила бежевими замшевими туфлями з металевою фурнітурою. Вуд розпустила волосся, зробила макіяж у бронзово-бежевих відтінках і світло-блакитний манікюр. Зону декольте вона прикрасила делікатним золотим ланцюжком із маленькими перлинами і підвіскою у вигляді серця.

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