Без бретельок і з золотою вишивкою: Дуа Ліпа одягла сукню від Schiaparelli на червону доріжку

Британська співачка Дуа Ліпа цього року сяяла на червоній доріжці "Золотого глобуса", оскільки була серед номінанток. Вона змагалася за перемогу в категорії "Найкраща оригінальна пісня" з роботою Dance the Night, яку виконала у фільмі "Барбі".

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

На заході вона з'явилася у розкішній кутюрній сукні від Модного дому Schiaparelli. Це був чорний оксамитовий витвір у фасоні "русалка", що обтискав фігуру, а від колін у нього була об'ємна рюша з тафти і невеликий шлейф.

Спереду сукню прикрашала аплікація із золотою вишивкою, а на спині вона мала шнурівку, як у корсета. Доповнила вбрання Дуа розкішним дорогим кольє від ювелірного бренду Tiffany & Co.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Згідно з публікацією бренду в Instagram, під час створення цієї сукні креативний директор бренду Деніел Розберрі надихався давньою співпрацею засновниці Модного дому Ельзи Скіапареллі з художником Сальвадором Далі 1938 року. Сукня створена з ефектом тромплей (обманки), оскільки вишивка нагадує скелет.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

До речі, перемогою Дуа поступилася колежанці — співачці Біллі Айліш та її пісні What Was I Made For?, яка також пролунала у фільмі "Барбі".

