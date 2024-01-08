Без бретельок і з золотою вишивкою: Дуа Ліпа одягла сукню від Schiaparelli на червону доріжку

Співачки вийшла на червону доріжку у кутюрній сукні, яка ідеально підкреслювала її струнку фігуру. Але перемогою на церемонії вона поступилася колежанці.

Британська співачка Дуа Ліпа цього року сяяла на червоній доріжці "Золотого глобуса", оскільки була серед номінанток. Вона змагалася за перемогу в категорії "Найкраща оригінальна пісня" з роботою Dance the Night, яку виконала у фільмі "Барбі".

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

На заході вона з'явилася у розкішній кутюрній сукні від Модного дому Schiaparelli. Це був чорний оксамитовий витвір у фасоні "русалка", що обтискав фігуру, а від колін у нього була об'ємна рюша з тафти і невеликий шлейф.

Спереду сукню прикрашала аплікація із золотою вишивкою, а на спині вона мала шнурівку, як у корсета. Доповнила вбрання Дуа розкішним дорогим кольє від ювелірного бренду Tiffany & Co.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Згідно з публікацією бренду в Instagram, під час створення цієї сукні креативний директор бренду Деніел Розберрі надихався давньою співпрацею засновниці Модного дому Ельзи Скіапареллі з художником Сальвадором Далі 1938 року. Сукня створена з ефектом тромплей (обманки), оскільки вишивка нагадує скелет.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

До речі, перемогою Дуа поступилася колежанці — співачці Біллі Айліш та її пісні What Was I Made For?, яка також пролунала у фільмі "Барбі".

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