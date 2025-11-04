ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
70
1 хв

Без бретельок: Дакота Феннінг з'явилася в елегантній сукні на прем'єрі фільму

Просте вбрання підкреслювало плечі відомої акторки.

Юлія Каранковська
Дакота Феннінг

Дакота Феннінг / © Associated Press

31-річна Дакота Феннінг зіграла у фільмі «Все її вина» і тому з’явилася на його прем’єрі у Нью-Йорку. Зірка обрала з такої нагоди лаконічну чорну сукню без бретельок та зі шлейфом.

Вбрання дівчини було від бренду Saint Laurent з колекції Resort 2025, у нього не було бретельок, спідницю прикрашали рюші, а також рюша повторювалася на ліфі. Спідниця сукні була частково прозорою. Яскравим акцентом луку стала лише червона помада на губах Дакоти.

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Нещодавно на галавечорі в Музеї американської Академії кіно Дакота Феннінг з’явилася в зовсім іншій сукні — вбранні від Giorgio Armani у квітковий принт. Вибір цієї сукні став вшануванням пам’яті Джорджіо Армані, який помер цієї осені.

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Образи акторки Дакоти Феннінг (8 фото)

Дакота Феннінг / © Getty Images

Дакота Феннінг / © Getty Images

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

Дакота Феннінг / © Associated Press

70
