Без Брітні не сумує: Сем Асгарі вперше з'явився на світському заході після новин про розлучення зі Спірс

Він вийшов до фотографів сам і демонстрував свою голлівудську усмішку.
Колишній чоловік скандальної співачки Брітні Спірс — фітнес-тренер та модель Сем Асгарі — вперше після новин про розлучення із зіркою з'явився на світському заході. Він прийшов на вечірку Zodiac Ball, яка відбулася у Лос-Анджелесі.
Вигляд Сем мав чудовий та широко усміхався фотографам. Одягнений 29-річний Асгарі був в оверсайз костюм від Модного дому Balmain з подовженим двобортним піджаком із золотими ґудзиками та вільними штанами.
Вбрання він поєднував із чорними лакованими кросівками та футболкою.
Нагадаємо, що Брітні та Сем вперше зустрілися на знімальному майданчику кліпу Slumber Party. У новорічну ніч 2017-го оголосили світові про те, що почали зустрічатися, а восени 2021 року, коли опікунство батька Брітні було припинено, він зробив коханій пропозицію.
У серпні 2023 року, через рік після весілля, пара вирішила розійтися. Нібито на розлучення подав саме Асгарі. Наразі експодружжя майже не спілкується, а всі питання вирішують їхні адвокати.
Читайте також:
- Від розлук до заручин: з ким крутила романи Брітні Спірс
- Швидкоплинні інтрижки, розірвані заручини та секс-відео: 20 гучних романів Періс Гілтон
- Весілля, скандали та розірвані заручини: 10 чоловіків Дженніфер Лопес