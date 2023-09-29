Без Брітні не сумує: Сем Асгарі вперше з'явився на світському заході після новин про розлучення зі Спірс

Він вийшов до фотографів сам і демонстрував свою голлівудську усмішку.

Колишній чоловік скандальної співачки Брітні Спірс — фітнес-тренер та модель Сем Асгарі — вперше після новин про розлучення із зіркою з'явився на світському заході. Він прийшов на вечірку Zodiac Ball, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Сем Асгарі / Фото: Associated Press

Вигляд Сем мав чудовий та широко усміхався фотографам. Одягнений 29-річний Асгарі був в оверсайз костюм від Модного дому Balmain з подовженим двобортним піджаком із золотими ґудзиками та вільними штанами.

Вбрання він поєднував із чорними лакованими кросівками та футболкою.

Сем Асгарі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що Брітні та Сем вперше зустрілися на знімальному майданчику кліпу Slumber Party. У новорічну ніч 2017-го оголосили світові про те, що почали зустрічатися, а восени 2021 року, коли опікунство батька Брітні було припинено, він зробив коханій пропозицію.

У серпні 2023 року, через рік після весілля, пара вирішила розійтися. Нібито на розлучення подав саме Асгарі. Наразі експодружжя майже не спілкується, а всі питання вирішують їхні адвокати.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / Фото: Getty Images

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