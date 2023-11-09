Без брів і в шкіряному плащі: топмодель Сара Сампайо прогулялася Парижем

Португалка знялася у новому фешн-зніманні та показала результат у своєму Instagram.

32-річна модель та екс"ангел" Victoria's Secret – Сара Сампайо – взяла участь у фотосеті для нового випуску Narcisse Magazine. Авторами знімків став фешн-фотограф Greg Swales. Локацією для знімання було обрано вулички Парижа.

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Стилісти підібрали для Сари стильні та сміливі образи. Вона приміряла шкіряний плащ, хутряне пальто, джинсову сукню, а також прогулялася столицею Франції у білому топі-бюстгальтері та джинсовій мініспідниці.

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На особливу увагу заслуговує макіяж моделі, адже візажисти знебарвили їй брови – наймодніший б'юті-тренд 2022-23, який полюбили фешн-інфлуенсери та зірки.

Так, у величезній шубі та без брів на Тижні чоловічої моди в Парижі з'явився Джаред Літо, а на показі колекції прет-а-порте осінь-зима 2023-2024 Balmain усі моделі були з знебарвленими бровами.

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