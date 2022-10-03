Без брів, у корсеті та з валізою: зірка "Гри престолів" вийшла в образі Червоної королеви

Мейсі Вільямс та її бойфренд Рубен Селбі відвідали сьогодні, 3 жовтня, показ бренду Thom Browne сезону весна-літо 2023 у рамках Тижня моди в Парижі.

Мейсі Вільямс / Фото: Getty Images

Зірка "Гри престолів", яка вже досить тривалий час продовжує ходити без брів, цього разу продемонструвала ще дивніший образ.

Вона одягла сірий корсет, що приплюснув груди, і довгу темно-сіру спідницю, яку доповнила черевиками на дуже високій платформі і валізкою. В руках дівчина тримала сірий картатий жакет.

Макіяж і весь образ нагадував образ Гелени Бонем Картер з фільму "Аліса в країні чудес". Про те, що саме цей персонаж надихнув Мейсі, свідчив і трафарет з червоним серцем під лівим оком Вільямс - як ми пам'ятаємо, у "Червоної королеви" в цьому місці була родимка.

Мейсі Вільямс / Фото: Getty Images

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