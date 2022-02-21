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Без бюстгальтера: 32-річна акторка у прозорій сукні блиснула сосками на вулицях Маямі

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Без бюстгальтера: 32-річна акторка у прозорій сукні блиснула сосками на вулицях Маямі

Зіта Васс/Instagram

Зіта Васс обрала для свого виходу відвертий аутфіт.

Американська акторка Зіта Васс привернула до себе увагу папараці своїм провокаційним образом. Дівчина з'явилася на вулицях Маямі у прозорій сукні міді, розшитій перлами. Під вбранням був відсутній бюстгальтер, тому Зіта виблискувала сосками, які весело дивилися на світ.

Зіта Васс / © Getty Images
Зіта Васс / Getty Images

Добре, що під сукню Васс одягла бежеві стринги. Лук вона доповнила білими босоніжками. Волосся Зіта уклала в локони, зробила макіяж з червоною помадою та довгими віями. У вухах були маленькі сережки-кільця. На плечі у неї висіла біла сумочка Chanel.

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