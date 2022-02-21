Без бюстгальтера: 32-річна акторка у прозорій сукні блиснула сосками на вулицях Маямі

Зіта Васс обрала для свого виходу відвертий аутфіт.
Американська акторка Зіта Васс привернула до себе увагу папараці своїм провокаційним образом. Дівчина з'явилася на вулицях Маямі у прозорій сукні міді, розшитій перлами. Під вбранням був відсутній бюстгальтер, тому Зіта виблискувала сосками, які весело дивилися на світ.
Добре, що під сукню Васс одягла бежеві стринги. Лук вона доповнила білими босоніжками. Волосся Зіта уклала в локони, зробила макіяж з червоною помадою та довгими віями. У вухах були маленькі сережки-кільця. На плечі у неї висіла біла сумочка Chanel.
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