Без бюстгальтера: 57-річна Лора Дерн у мереживній сукні з відвертим декольте з'явилася на івенті

Лора Дерн відвідала галавечір LACMA Art+Film, який відбувся у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес.

Лора Дерн / Фото: Associated Press

Вона одягла на подію прозору чорну сукню максі з довгими рукавами. Вбрання складалося з мереживного верху з відвертим декольте і плісованої спідниці, під якою була бежева підкладка. Лора – смілива жінка, адже під вбранням не було бюстгальтера, і це мало пікантний вигляд.

Лора Дерн / Фото: Associated Press

Лора Дерн / Фото: Associated Press

Дерн зробила гарне укладання з легкими локонами, макіяж із рожевими рум'янами і помадою ягідного відтінку, а також червоний манікюр. Вуха вона прикрасила золотими краплевидними сережками з камінням, золотим браслетом і каблучками з камінням.

Лора Дерн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на галавечорі також побувала Кім Кардашян, яка сяяла у довгій сукні по фігурі від бренду Gucci з відвертим декольте до пупка. Лук вона доповнила розкішною прикрасою принцеси Діани.

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