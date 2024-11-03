Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Без бюстгальтера: 57-річна Лора Дерн у мереживній сукні з відвертим декольте з'явилася на івенті

Без бюстгальтера: 57-річна Лора Дерн у мереживній сукні з відвертим декольте з'явилася на івенті

Лора Дерн / Фото: Associated Press

Американська акторка у вечірньому вбранні з пікантним акцентом прийшла на захід.

Лора Дерн відвідала галавечір LACMA Art+Film, який відбувся у Музеї мистецтв округу Лос-Анджелес.

Лора Дерн / © Associated Press
Лора Дерн / Фото: Associated Press

Вона одягла на подію прозору чорну сукню максі з довгими рукавами. Вбрання складалося з мереживного верху з відвертим декольте і плісованої спідниці, під якою була бежева підкладка. Лора – смілива жінка, адже під вбранням не було бюстгальтера, і це мало пікантний вигляд.

Лора Дерн / © Associated Press
Лора Дерн / Фото: Associated Press
Лора Дерн / © Associated Press
Лора Дерн / Фото: Associated Press

Дерн зробила гарне укладання з легкими локонами, макіяж із рожевими рум'янами і помадою ягідного відтінку, а також червоний манікюр. Вуха вона прикрасила золотими краплевидними сережками з камінням, золотим браслетом і каблучками з камінням.

Лора Дерн / © Associated Press
Лора Дерн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на галавечорі також побувала Кім Кардашян, яка сяяла у довгій сукні по фігурі від бренду Gucci з відвертим декольте до пупка. Лук вона доповнила розкішною прикрасою принцеси Діани.

Читайте також:

Світлана Білоножко про втрату чоловіка та продовження творчого шляху!

Світлана Білоножко про втрату чоловіка та продовження творчого шляху!

Повʼязані теми:

Наступна публікація