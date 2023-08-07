Без бюстгальтера: 58-річна німецька акторка блиснула грудьми на вечірці у Пальмі-де-Майорці

Німецька акторка і ексмодель Наташа Охсенкнехт стала гостею вечірки відомого німецького агента з елітної нерухомості Марселя Ремуса, яка відбулася у Пальмі-де-Майорці.

Зірка обрала для своєї появи червоний велюровий костюм, який складався із жакета і штанів-кльош, і срібний топ-сітку, під яким був відсутній бюстгальтер. Груди просвічувалися крізь топ і це мало пікантний виляд.

Наташа Охсенкнехт / Фото: Getty Images

Аутфіт Охсенкнехт доповнила прозорими туфлями, прикрашеними брошками з камінням, і невеликим клатчем-гаманцем кольору металік.

Акторка зібрала волосся у хвіст, зробила легкий макіяж, вуха прикрасила сережками з камінням, а руки – каблучками. Яскраво-червоний манікюр завершив ефектний образ знаменитості.

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