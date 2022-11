Без бюстгальтера: 62-річна американська акторка блиснула приплюснутими грудьми на прем'єрі комедії

Еллісон Дженні відвідала прем’єру фільму The People We Hate At The Wedding у Лос-Анджелесі, у якому зіграла головну роль.

Акторка вирішила зробити все можливе, щоб її появу запам'ятали надовго, тож вона прийшла без бюстгальтера.

На Еллісон була чорна обтисла сукня до підлоги від Naeem Khan, розшита паєтками, з плетінням на рукавах. Тканина вбрання була настільки тонкою, що крізь неї просвічувалися приплюснуті груди Дженні. Добре, що вона хоча б труси одягла – нюдові з високою посадкою. Свій провокаційний образ знаменитість доповнила широкою усмішкою.

Еллісон Дженні / Фото: Getty Images

Вбрання зірка скомбінувала з чорними босоніжками і чорним клатчем. Вона зробила акуратне укладання, макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха лаконічними сережками. Чорний манікюр і червоний педикюр завершили лук Еллісон.

Еллісон Дженні / Фото: Getty Images

Про комедію:

У фільмі розповідається про американських сестру Алісу і брата Пола, які неохоче погоджуються відвідати весілля своєї заможної зведеної сестри. Під час підготовки до весілля викриваються таємниці кожного члена родини.

