Без бюстгальтера: акторка у прозорій сукні сміливо позувала на Паризькому тижні моди

У межах Паризького тижня моди відбувся показ кутюрної колекції осінь/зима 2023/2024 бренду Georges Hobeika. Один із найпровокаційніших образів продемонструвала американська акторка і зірка реалітішоу The Selling Sunset – Крістін Квінн.

Красуня з'явилася на фешнівенті у прозорій асиметричній сукні від Georges Hobeika із розсипом страз, яка чудово облягала її сексуальну фігуру. Під вбранням на Крістін були нюдові труси і не було бюстгальтера, тож свої пишні спокусливі груди вони прикрила платиновими пасмами волосся. У такому вигляді вона була схожою на русалку, яка щойно вийшла з океану.

Крістін Квінн / Фото: Associated Press

У руці зірка тримала невелику чорну сумочку з крокодилячої шкіри. Взула вона чорні лаковані босоніжки. Свій лук Квінн завершила макіяжем із пишними віями і помадою кольору молочного шоколаду.

Нагадаємо, Крістін Квінн на показ кутюрної колекції Jean Paul Gaultier прийшла у довгій чорній сукні, яка зверху імітувала смокінг і мала відверту зону декольте.

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