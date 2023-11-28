Без бюстгальтера: американська акторка блиснула оголеними грудьми на червоній доріжці

Американська акторка Грета Лі відвідала церемонію нагородження премією Gotham Awards у Нью-Йорку, на якій відзначили найкращих у телебаченні та кіно.

На червоній доріжці Грета постала у сміливому луку. Вона одягла чорну довгу сукню з вирізом по боках і на спині від бренду Loewe. Під вбранням був відсутній бюстгальтер, тож від спалахів фотокамер тканина просвічувалася і вона блиснула своїми оголеними грудьми.

Грета Лі / Фото: Getty Images

Сукню Лі скомбінувала з чорними босоніжками від Gianvito Rossi. Вона зробила укладання, максимально природний макіяж, вуха прикрасила сережками з кристалами і завершила лук нюдовим манікюром та чорним педикюром.

Нагадаємо, на премії була також Пенелопа Крус, яка обрала для своєї появи білу в'язану сукню від Chanel з колекції Fall Winter 2023-2024.

Читайте також: