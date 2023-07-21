Без бюстгальтера: американська акторка блиснула сосками на вулицях Мангеттена

36-річна Крістін Кавалларі вирішила не одягати білизну під топ.

Увагу папараці на вулицях Нью-Йорка привернула американська зірка – Крістін Кавалларі. Красуня гуляла Мангеттеном у монохромному образі з пікантним акцентом.

На акторці були сірі штани-палацо з тонким ремінцем кольору металік і цікавий сірий топ з американською проймою та вирізами на талії. Як і більшість зірок, Крістін вирішила не одягати бюстгальтер, тож крізь топ були помітні її соски, які вона з радістю демонструвала на камери.

Крістін Кавалларі / Фото: Getty Images

Кавалларі мала гарну зачіску з локонами та макіяж із помадою шоколадного відтінку. Руки вона прикрасила золотим годинником і каблучками.

Нагадаємо, без бюстгальтера на вулицях Нью-Йорка з'явилася і "Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо.

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