Без бюстгальтера: американська акторка продемонструвала оголені груди на прем'єрі жахітняка

Келсі Есбілл у відвертому вбранні презентувала фільм зі своєю участю.
Американська акторка Келсі Есбілл відвідала у Лос-Анджелесі прем’єру фільму жахів "Не рухайся", у якому зіграла головну роль.
Для такої події зірка обрала відвертий лук. Вона одягла асиметричну прозору сукню максі, повністю розшиту чорними паєтками. Під вбранням були чорні труси, а ось бюстгальтер вона вирішила не одягати.
Келсі сміливо позувала перед фотографами, демонструючи свої оголені пишні груди.
В Есбілл була коротка зачіска і макіяж у натуральних відтінках.
Про фільм:
Жахітняк від режисерів Адама Шіндлера та Брайана Нетто розповідає про досвідченого вбивцю, який вводить убитій горем жінці речовину, яка її паралізує. Їй потрібно негайно бігти, боротися і ховатися, перш ніж її тіло повністю відключиться.
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