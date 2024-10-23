Без бюстгальтера: американська акторка продемонструвала оголені груди на прем'єрі жахітняка

Келсі Есбілл у відвертому вбранні презентувала фільм зі своєю участю.

Американська акторка Келсі Есбілл відвідала у Лос-Анджелесі прем’єру фільму жахів "Не рухайся", у якому зіграла головну роль.

Для такої події зірка обрала відвертий лук. Вона одягла асиметричну прозору сукню максі, повністю розшиту чорними паєтками. Під вбранням були чорні труси, а ось бюстгальтер вона вирішила не одягати.

Келсі Есбіл / Фото: Getty Images

Келсі сміливо позувала перед фотографами, демонструючи свої оголені пишні груди.

В Есбілл була коротка зачіска і макіяж у натуральних відтінках.

Про фільм:

Жахітняк від режисерів Адама Шіндлера та Брайана Нетто розповідає про досвідченого вбивцю, який вводить убитій горем жінці речовину, яка її паралізує. Їй потрібно негайно бігти, боротися і ховатися, перш ніж її тіло повністю відключиться.

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