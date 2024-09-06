Без бюстгальтера: американська акторка у "голій" сукні від Вікторії Бекхем позувала на івенті

Американська акторка Меган Фейгі відвідала у Лос-Анджелесі прем'єру телевізійного мінісеріалу "Ідеальна пара" (The Perfect Couple), заснованого на однойменному романі Елін Гільдербранд.

Меган Фейгі / Фото: Associated Press

Для своєї появи зірка обрала сміливий аутфіт. Меган постала у чорній прозорій мереживній сукні від бренду Victoria Beckham, під якою на ній були лише мереживні труси. Вбрання мало V-подібний виріз та оголену спину.

Меган Фейгі / Фото: Associated Press

Аутфіт Фейгі доповнила чорними замшевими босоніжками на шпильках. У неї було зібране ззаду волосся, макіяж із акцентом на очах, чорний манікюр, вуха вона прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, а руку – каблучкою з великим діамантом.

Меган Фейгі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на премєрі мінісеріалу була також Ніколь Кідман, яка з'явилася у блискучій сукні кольору еспресо від бренду Ferragamo. Вбрання мало галтер і глибоке декольте.

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