Без бюстгальтера: американська акторка у прозорій сукні з'явилася на червоній доріжці

Вілла Фіцджеральд одягла вінтажне вбрання на кінопремію.
32-річна американська акторка і зірка серіалу "Падіння дому Ашерів" Вілла Фіцджеральд, яка найбільш відома головною роллю Емми Дюваль у серіалі "Крик", стала гостею церемонії вручення нагород Critics Choice Awards 2024 у Лос-Анджелесі.
На червоній доріжці вона з'явилася у сміливому аутфіті. Вілла постала у вінтажній прозорій сукні з асиметричним вирізом Jean Louis Scherrer Haute, усипаній чорним і бежевим декором. Під вбрання вона не одягла бюстгальтер, що додало її луку провокаційності.
Фіцджеральд взула чорні босоніжки на шпильках, зробила укладання з локонами і максимально природний макіяж. У вухах у неї були лаконічні сережки, а на руках – браслети і каблучка.
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