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Без бюстгальтера: американська модель у червоній сукні блиснула пишними грудьми

Без бюстгальтера: американська модель у червоній сукні блиснула пишними грудьми

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Без бюстгальтера: американська модель у червоній сукні блиснула пишними грудьми

Джордін Вудс / Фото: Associated Press

26-річна Джордін Вудс у пікантному образі вийшла у світ.

Американська модель Джордін Вудс стала гостею галаконцерту Give Her FlowHERS, який відбувся у Беверлі-Гіллз.

Джордін Вудс / © Associated Press
Джордін Вудс / Фото: Associated Press

На заході вона з'явилася у червоній обтислій сукні максі з квіткою, яка чудово підкреслила її спокусливу фігуру у вигляді "пісковий годинник". Вбрання Вудс просвічувалося, тож вона засвітила труси, а також пишні сексуальні груди, на яких були круглі нюдові присоски.

Джордін Вудс / © Associated Press
Джордін Вудс / Фото: Associated Press

Джордін доповнила лук срібними босоніжками зі стразами і сумкою, інкрустованою стразами.

Джордін Вудс / © Associated Press
Джордін Вудс / Фото: Associated Press

Модель зробила укладання з кучерями і кілька пасом зібрала на маківці, а також макіяж із чорними стрілками і шоколадною помадою. Вуха вона прикрасила елегантними сережками з камінням, а руку – каблучкою. Довгий французький манікюр завершив пікантний аутфіт Вудс.

Джордін Вудс / © Associated Press
Джордін Вудс / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
818
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