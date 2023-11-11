Без бюстгальтера: американська модель у червоній сукні блиснула пишними грудьми

Американська модель Джордін Вудс стала гостею галаконцерту Give Her FlowHERS, який відбувся у Беверлі-Гіллз.

Джордін Вудс / Фото: Associated Press

На заході вона з'явилася у червоній обтислій сукні максі з квіткою, яка чудово підкреслила її спокусливу фігуру у вигляді "пісковий годинник". Вбрання Вудс просвічувалося, тож вона засвітила труси, а також пишні сексуальні груди, на яких були круглі нюдові присоски.

Джордін Вудс / Фото: Associated Press

Джордін доповнила лук срібними босоніжками зі стразами і сумкою, інкрустованою стразами.

Джордін Вудс / Фото: Associated Press

Модель зробила укладання з кучерями і кілька пасом зібрала на маківці, а також макіяж із чорними стрілками і шоколадною помадою. Вуха вона прикрасила елегантними сережками з камінням, а руку – каблучкою. Довгий французький манікюр завершив пікантний аутфіт Вудс.

Джордін Вудс / Фото: Associated Press

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