Без бюстгальтера: американська модель у "голій" сукні похизувалася сексуальними грудьми

Красуні часто обирають провокаційні вбрання, щоб опинитися у центрі уваги заходу.

27-річна американська модель Брукс Нейдер відвідала вечірку бренду Sports Illustrated Swimsuit Issue у Нью-Йорку. Білявка вирішила привернути до себе увагу на івенті і обрала відвертий аутфіт.

Брукс Нейдер / Фото: Associated Press

Вона з'явилася у чорній в'язаній сукні, яка складалася з ниток із зеленим бісером. Під вбранням були бежеві стринги, а от бюстгальтер був відсутній. Оголені груди Нейдер заховала під нюдовими наклейками. Взута вона була у чорні босоніжки на високих платформах і підборах.

Брукс Нейдер / Фото: Associated Press

Брукс зробила хвилясте укладання, макіяж із прозорим блиском на губах і блискучими тінями на повіках, а також молочний манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки з торочкою.

Брукс Нейдер / Фото: Associated Press

Модель виблискувала своїм бюстом, а також демонструвала струнку фігуру як спереду, так і ззаду.

Брукс Нейдер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, а інша американська модель – Олександра Пол – відвідала вечірку у мінісукні, що складалася зі спідниці, розшитої чорними паєтками, та ліфа у формі зірок зі срібними паєтками, який ледве прикривав її пишні груди.

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