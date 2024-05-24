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Без бюстгальтера: американська модель у мереживній сукні з'явилася на галавечорі

Без бюстгальтера: американська модель у мереживній сукні з'явилася на галавечорі

Кармелла Роуз / Фото: Associated Press

28-річна Кармелла Роуз у спокусливому образі total black прийшла на захід.

Американська модель Кармелла Роуз відвідала 30-й щорічний галавечорі amfAR, який відбувся у Hotel du Cap-Eden-Roc у межах Каннського кінофестивалю.

Кармелла Роуз / © Associated Press
Кармелла Роуз / Фото: Associated Press

На традиційній галавечері amfAR збирали кошти на підтримку проєктів по боротьбі з ВІЛ та СНІДом.

Роуз продемонструвала там сексуальний образ. На ній була чорна мереживна корсетна сукня до підлоги і на тонких бретельках. Під вбранням не було бюстгальтера, а лише чорні труси з високою талією. Сукня чудово облягала її струнку фігуру.

Кармелла Роуз / © Associated Press
Кармелла Роуз / Фото: Associated Press

Кармелла зробила хвилясте укладання, макіяж із чорними стрілками і прикрасила вуха масивними золотими сережками-хрестами з чорним камінням.

Кармелла Роуз / © Associated Press
Кармелла Роуз / Фото: Associated Press

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