Без бюстгальтера: американська модель у мінісукні кольору вівсянки блиснула сосками під час прогулянки

Брукс Надер у кокетливому образі з'явилася на вулицях Нью-Йорка.
Американська модель і акторка Брукс Надер потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку. Красуня мала кокетливий вигляд.
На Брукс була коротка трикотажна сукня кольору вівсянки з відкритою спиною. Під неї дівчина не одягала бюстгальтер, тож крізь тонку тканину вона блиснула сосками. До речі, вбрання чудово підкреслило її стрункі ноги.
Аутфіт Нейдер доповнила мюлями кольору металік на шпильках. У руці вона тримала бежево-сіру сумку Hermès Birkin.
Модель розпустила волосся, закріпивши його за вухами, зробила ніжний макіяж, червоні манікюр та педикюр і завершила лук лаконічними сережками.
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