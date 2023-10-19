Без бюстгальтера: американська модель у мінісукні кольору вівсянки блиснула сосками під час прогулянки

Брукс Надер у кокетливому образі з'явилася на вулицях Нью-Йорка.

Американська модель і акторка Брукс Надер потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку. Красуня мала кокетливий вигляд.

На Брукс була коротка трикотажна сукня кольору вівсянки з відкритою спиною. Під неї дівчина не одягала бюстгальтер, тож крізь тонку тканину вона блиснула сосками. До речі, вбрання чудово підкреслило її стрункі ноги.

Брукс Нейдер / Фото: Getty Images

Аутфіт Нейдер доповнила мюлями кольору металік на шпильках. У руці вона тримала бежево-сіру сумку Hermès Birkin.

Брукс Нейдер / Фото: Getty Images

Модель розпустила волосся, закріпивши його за вухами, зробила ніжний макіяж, червоні манікюр та педикюр і завершила лук лаконічними сережками.

Читайте також: