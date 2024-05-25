Без бюстгальтера: американська модель у прозорій сукні блиснула оголеними грудьми

Американська модель Ейпріл Лав Гірі відвідала щорічний галавечір amfAR, який відбувся у Hotel du Cap-Eden-Roc у межах Каннського кінофестивалю. Вона прийшла у супроводі свого бойфренда Робіна Тіка.

Дівчина вирішила привернути до себе увагу відвертим аутфітом. Вона одягла чорну мереживну асиметричну сукню зі шлейфом, яка анічогісінько не прикривала. Вбрання було оздоблене чорним бісером.

Ейпріл Лав Гірі / Фото: Getty Images

Під сукнею на Ейпріл були чорні труси з прозорими лямками і був відсутній бюстгальтер, тож вона виблискувала перед присутніми оголеними грудьми. Гірі мала укладання з локонами, макіяж смокі-айс, золоті сережки у вухах і каблучку з діамантом.

На Робіні був чорний костюм, піджак якого від одягнув на голе тіло.

Нагадаємо, Белла Торн з'явилася на галавечорі у двоколірній сукні, яка складалася з прозорої в’язаної частини зі стразами і білого ліфа з пишним декольте. Під вбранням не було білизни.

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