Без бюстгальтера: американська модель у прозорій сукні прийшла на Тиждень моди у Нью-Йорку

Американська модель Бріджит Альс потрапила під приціл папараці, коли прийшла на показ бренду Bronx & Banco, який відбувся у межах Тижня моди у Нью-Йорку.

Дівчина мала сексуальний і стрункий вигляд. На ній була чорна прозора мереживна сукня, розшита на спідниці паєтками, з відкритим животом. Під вбранням на ній були чорні труси і був відсутній бюстгальтер, що додало її луку провокаційності.

Бріджит Альс / Фото: Getty Images

Альс взула чорні лаковані босоніжки на високій платформі і шпильках. Бріджит зробила акуратну зачіску, прикрасивши її золотим аксесуаром із перлами, насичений макіяж очей, у вухах були золоті масивні сережки, а на руках – парні золоті широкі браслети. Молочний манікюр із декором завершив образ манекенниці.

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