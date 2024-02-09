Без бюстгальтера: американська модель у прозорій сукні прийшла на Тиждень моди у Нью-Йорку

Бріджит Альс обрала для свого виходу сміливий аутфіт.
Американська модель Бріджит Альс потрапила під приціл папараці, коли прийшла на показ бренду Bronx & Banco, який відбувся у межах Тижня моди у Нью-Йорку.
Дівчина мала сексуальний і стрункий вигляд. На ній була чорна прозора мереживна сукня, розшита на спідниці паєтками, з відкритим животом. Під вбранням на ній були чорні труси і був відсутній бюстгальтер, що додало її луку провокаційності.
Альс взула чорні лаковані босоніжки на високій платформі і шпильках. Бріджит зробила акуратну зачіску, прикрасивши її золотим аксесуаром із перлами, насичений макіяж очей, у вухах були золоті масивні сережки, а на руках – парні золоті широкі браслети. Молочний манікюр із декором завершив образ манекенниці.
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