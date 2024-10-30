Без бюстгальтера: американська модниця у прозорій сукні блиснула сосками

Одна з найвпливовіших модниць світу, дівчина професійного баскетболіста Патріка Беверлі – Мандана Болурчі – потрапила до об'єктивів папараці у Західному Голлівуді, коли йшла на геловінську вечірку.

Вона обрала для такої події відвертий аутфіт. Мандана була одягнена у чорну прозору сукню максі з квітковими аплікаціями у зоні декольте і на подолі. Під вбранням були чорні мереживні труси і не було бюстгальтера, тож дівчина виблискувала своїми сосками перед присутніми.

Мандана Болурчі / Фото: Getty Images

Свій лук Болурчі доповнила чорною фатою з мереживом, чорними прозорими рукавичками, чорною сумкою з чорною вишивкою і штучним червоно-чорним букетом.

Мандана зробила хвилясте укладання, макіяж із рожевими рум'янами і прикрасила одну рукавичку годинником.

Нагадаємо, Мандана Болурчі вийшла на прогулянку у рожевому короткому вбранні з розрізами на талії. Головний акцент в її образі був на глибокому і сексуальному декольте.

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