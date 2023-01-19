Без бюстгальтера: американська реперка показала фотографам груди і татуювання між ними

Що тільки не роблять зірки, щоб привернути до себе увагу на фешнівентах. Приміром, наша героїня прийшла у прозорій сукні і без білизни.

Американська реперка і авторка пісень - Coi Leray – стала гостею фешншоу чоловічого одягу Saint Laurent. Показ відбувся в межах Паризького тижня моди.

Зірка з'явилася там у відвертому образі. Вона одягла чорну прозору довгу сукню, під якою на ній були лише чорні труси. Позуючи фотографам, артистка спустила на руки довгу чорну шубу і продемонструвала свої груди і татуювання між ними у вигляді хреста.

Coi Leray / Фото: Getty Images

Аутфіт Coi Leray доповнила ідеально рівним укладанням і яскравим макіяжем із блискучими тінями і коричневою помадою. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки.

Нагадаємо, на модному показі побувала і зірка серіалу "Венздей" - Дженна Ортега. Вона у довгій чорній сукні продемонструвала фотографам оголену спину.

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