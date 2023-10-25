Без бюстгальтера: американська реперка у джинсовому пальті блиснула сексуальними грудьми

Учасниця американського хіп-хоп дуету з Маямі City Girls – реперка JT – взяла участь у фотосесії, присвяченій промокампанії їхнього третього альбому RAW.

Перед об'єктивом фотокамери артистка з'явилася у спокусливому образі. Реперка одягла джинсове довге пальто з хутром на комірі та манжетах, під яким на ній були лише труси з деніму. Зірка злегка підперезалася джинсовим поясом. Взута вона була у червоні туфлі на шпильках.

Реперка JT / Фото: Associated Press

JT спокусливо позувала на камеру, демонструючи частину оголеного тіла і виблискуючи пишними сексуальними грудьми.

Реперка JT / Фото: Associated Press

Реперка зробила укладання з боковим проділом і макіяж смокі-айс. У вухах у неї були діамантові сережки. Довгий рожево-чорний манікюр завершив лук JT.

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