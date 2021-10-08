Без бюстгальтера: американська співачка блиснула оголеними і сексуальними грудьми на вулицях Нью-Йорка

Без бюстгальтера: американська співачка блиснула оголеними і сексуальними грудьми на вулицях Нью-Йорка

Провокаційна Halsey зробила ставку у своєму аутфіті на глибокому декольте.

Американська артистка Halsey знає, як привернути до себе увагу. Достатньо вийти в світ у відвертому образі і про тебе говоритимуть не один день.

Вона так і зробила. Співачка з'явилася на вулицях Нью-Йорка у чорній сукні максі по фігурі з капюшоном, який одягла на голову.

Halsey / Getty Images

Вбрання мало екстремально глибоке декольте, яке закінчувалося нижче пупка. Halsey була без бюстгальтера, тому виблискувала своїм пишним оголеним бюстом, який приковував погляди всіх навколо.

Обличчя дівчина сховала під чорними окулярами і маскою. У вухах у неї були довгі сережки. Вбрання зірка доповнила чорними босоніжками на високій платформі.

А британська модель Демі Роуз постійно тримає увагу своїх фоловерів і ЗМІ на своїх відвертих знімках. Вона часто викладає фото без спідньої білизни.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

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