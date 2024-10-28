Без бюстгальтера: американська співачка у "голій" сукні прийшла на івент

26-річна Чаппелл Рон у прозорому вбранні позувала перед фотографами.
Американська співачка Чаппелл Рон відвідала у Лос-Анджелесі прем'єру документального фільму "Олівія Родріго: Guts World Tour".
Для заходу вона обрала відвертий аутфіт. Рон одягла червону прозору сукню максі з розрізом, прикрашену бордовими квітковими аплікаціями.
Під вбранням на ній були нюдові труси з високим посадженням і не було бюстгальтера. На соски артистка приклеїла нюдові кружальця.
Чаппел зробила об'ємне укладання з кучерями і яскравий насичений макіяж із синьо-чорними тінями, червоними рум'янами і темно-бордовою помадою.
Рон доповнила лук чорними шкіряними чоботами і червоними прозорими рукавичками з квітковими аплікаціями.
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