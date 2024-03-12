Без бюстгальтера: американська співачка у сукні з прозорим верхом позувала фотографам на івенті

Вікторія Моне обрала для свого виходу екстравагантне вбрання.

Американська соул-співачка Вікторія Моне на післяоскарівській вечірці Vanity Fair у Беверлі-Гіллз з'явилася у пікантному образі.

Зірка постала у сукні від бренду Harris Reed. Вона складалася з чорної довгої спідниці із зображенням квітів і птахів, а також прозорого корсетного верху, який аж закривав їй підборіддя.

На Моне не було бюстгальтера, тож вона виблискувала своїми оголеними грудьми.

Вікторія Моне / Фото: Getty Images

Вікторія зробила елегантну зачіску, закріпивши її китайськими паличками, вечірній макіяж, вуха прикрасила золотими сережками Dries Criel і завершила лук манікюром із дизайном.

Нагадаємо, Флоренс П'ю також прийшла на вечірку без білизни. На ній була прозора сукня молочного відтінку з баскою і шлейфом, прикрашена флористичними аплікаціями.

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