Без бюстгальтера: американська співачка у сукні з прозорим верхом позувала фотографам на івенті

Вікторія Моне обрала для свого виходу екстравагантне вбрання.
Американська соул-співачка Вікторія Моне на післяоскарівській вечірці Vanity Fair у Беверлі-Гіллз з'явилася у пікантному образі.
Зірка постала у сукні від бренду Harris Reed. Вона складалася з чорної довгої спідниці із зображенням квітів і птахів, а також прозорого корсетного верху, який аж закривав їй підборіддя.
На Моне не було бюстгальтера, тож вона виблискувала своїми оголеними грудьми.
Вікторія зробила елегантну зачіску, закріпивши її китайськими паличками, вечірній макіяж, вуха прикрасила золотими сережками Dries Criel і завершила лук манікюром із дизайном.
Нагадаємо, Флоренс П'ю також прийшла на вечірку без білизни. На ній була прозора сукня молочного відтінку з баскою і шлейфом, прикрашена флористичними аплікаціями.
Читайте також: