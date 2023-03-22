Без бюстгальтера: американська співачка у відвертій сукні блиснула оголеними грудьми і трусами

Шарлотта Лоуренс прийшла на світську церемонію у прозорому вбранні.

У Лос-Анджелесі відбулася церемонію нагородження премії Fashion Trust US Awards.

Захід відвідала американська співачка і модель Шарлотта Лоуренс. Дівчина обрала для своєї появи смілий образ.

На ній була чорна прозора сукня із шифону з невеликим шлейфом, верх якої мав в'язаний топ-сітку, крізь який дівчина засвітила оголені груди. На сосках були нюдові наклейки. Шарлотта також блиснула чорними трусами.

Шарлотта Лоуренс / Фото: Associated Press

Образ Лоуренс доповнила чорними туфлями, хвилястим укладанням і макіяжем із акцентом на очах.

Шарлотта обожнює прозорі вбрання. На післяоскарівській вечірці Vanity Fair вона також з'явилася у чорній прозорій сукні, в якій блиснула сосками і чорними трусами.

Шарлотта Лоуренс / Фото: Associated Press

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