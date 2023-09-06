Без бюстгальтера: американська співачка блиснула відвертим декольте на фешнівенті

Артистка Maeta зявилася на показі у пікантному луку.

У Нью-Йорку у межах Тижня моди відбувся показ колаборації PrettyLittleThing x Naomi Campbell. Івент відвідало багато зіркових красунь. Нашу увагу привернула американська співачка Maeta.

Дівчина обрала для своєї появи чорну сукню з американською проймою, відвертим декольте і драпуванням. Під вбранням був відсутній бюстгальтер, що додавало її образу спокусливості.

А ще сукня мала високий розріз, через який Maeta демонструвала свої стрункі ноги.

Maeta / Фото: Associated Press

Аутфіт співачка доповнила чорними босоніжками на шпильках. Волосся вона зібрала у хвіст, зробила макіяж із шоколадною помадою, прикрасила вуха срібними сережками-кільцями, а руки – браслетами і каблучкою з камінням. Довгий французький манікюр завершив вечірній лук артистки.

Нагадаємо, захід також відвідала модель Джулія Фокс, яка прийшла у зухвалому аутфіті. На ній був чорний шкіряний тренч і чоботи з гострим мисом.

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