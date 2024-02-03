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Без бюстгальтера: американська танцівниця блиснула пишними грудьми на вулицях Лос-Анджелеса

Без бюстгальтера: американська танцівниця блиснула пишними грудьми на вулицях Лос-Анджелеса

Маккензі Зіглер / Фото: Getty Images

Маккензі Зіглер у провокаційному луку потрапила під приціл фотографів.

Нашу увагу привернула американська танцівниця і модель – Маккензі Зіглер, яку папараці заскочили на вулицях Лос-Анджелеса.

Зірка вийшла у світ у відвертому образі. На ній була червона обтисла сукня міді з високою горловиною, яка від спалахів фотокамер просвічувалася. Оскільки під вбранням був відсутній бюстгальтер, Маккензі засвітила свої пишні груди.

Маккензі Зіглер / © Getty Images
Маккензі Зіглер / Фото: Getty Images

Вбрання Зіглер доповнила червоними лакованими туфлями і чорною сумкою. Дівчина зробила високий пучок, ніжний макіяж, вуха прикрасила бордовими сережками у вигляді крапель, а руку – масивними браслетами. Довгий білий манікюр завершив лук Маккензі.

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