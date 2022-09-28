Без бюстгальтера: Аня Рубік продемонструвала спокусливі груди на показі у Парижі

39-річна польська модель у сміливому луку відвідала фешншоу Saint Laurent.
В межах тижня моди у Парижі відбувся показ бренду Saint Laurent. Для фешншоу обрали наймальовничішу локацію французької столиці - підніжжя Ейфелевої вежі.
На івентподії побувала Аня Рубік, яка з'явилася у сміливому образі від Saint Laurent. На ній була шоколадна довга сукня, під яку вона одягла лише високі труси. Крізь тонку тканину було видно оголені груди – це мало спокусливий вигляд.
Аутфіт Рубік доповнила чорною шубою зі штучного хутра і чорними босоніжками.
Волосся модель розпустила, підкреслила очі чорним олівцем і одягла на палець каблучку із величезним чорним камінцем.
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