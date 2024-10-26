Без бюстгальтера: Арабелла Чі у блискучій сукні з вирізом на спині прийшла на прем'єру фільму

33-річна модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" у пікантному образі з'явилася на заході.
Арабелла Чі відвідала прем'єру фантастичного екшену "Веном: останній танець" у Лондоні.
На червоній доріжці красуня з'явилася у блискучій довгій сукні з люрексом, високою горловиною, довгими розкльошеними на манжетах рукавами і вирізом на спині, який вона продемонструвала фотографам.
Під вбранням не було бюстгальтера, тож Чі виблискувала сосками перед присутніми. Дівчина мала стрункий і спокусливий вигляд.
Лук Арабелла доповнила чорними босоніжками з металевими шипами і на шпильках, та також чорною трикутною сумочкою від Prada, прикрашеною стразами.
Модель зробила ідеально рівне укладання, максимально натуральний макіяж із прозорим блиском на губах, яскраво-червоні манікюр і педикюр.
Нагадаємо, Арабелла Чі у коричневому бікіні з принтом похизувалася пружними сідницями.
Про фільм:
Після подій попередньої частини журналіст Едді Брок і розумний інопланетний симбіот Веном мають тікати, бо їх переслідують два світи. Брок наблизиться до космічного всесвіту "Людини-павука". Їм потрібно буде ухвалити важливе рішення, яке стане для них останнім танцем.
Фільм "Веном: останній танець" вже в українських кінотеатрах.
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