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Без бюстгальтера: австралійська діджейка блиснула пишними сексуальними грудьми на вулицях Лос-Анджелеса

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1382
Час на прочитання
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Без бюстгальтера: австралійська діджейка блиснула пишними сексуальними грудьми на вулицях Лос-Анджелеса

Джорджія Сінклер / Фото: Getty Images

Знаменитість зробила акцент у своєму образі на спокусливому декольте.

В об'єктиви папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила австралійська діджейка і музична продюсерка Джорджія Сінклер. Жінка привернула до себе увагу пікантним луком.

На ній був блискучий асиметричний топ з відвертим декольте, який наполовину прикрив її пишні і сексуальні груди. Бюст Джорджії мав дуже спокусливий вигляд.

Джорджія Сінклер / © Getty Images
Джорджія Сінклер / Фото: Getty Images

Верх вона скомбінувала з білою мініспідницею, яка підкреслила її стрункі ноги. Взута вона була у білі ботильйони на шпильках.

Рівне укладання, макіяж із акцентом на очах, золоті браслети і годинник завершили лук Сінклер.

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Дата публікації
Перегляди
1382
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