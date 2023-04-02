Без бюстгальтера: австралійська діджейка блиснула пишними сексуальними грудьми на вулицях Лос-Анджелеса

Знаменитість зробила акцент у своєму образі на спокусливому декольте.
В об'єктиви папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила австралійська діджейка і музична продюсерка Джорджія Сінклер. Жінка привернула до себе увагу пікантним луком.
На ній був блискучий асиметричний топ з відвертим декольте, який наполовину прикрив її пишні і сексуальні груди. Бюст Джорджії мав дуже спокусливий вигляд.
Верх вона скомбінувала з білою мініспідницею, яка підкреслила її стрункі ноги. Взута вона була у білі ботильйони на шпильках.
Рівне укладання, макіяж із акцентом на очах, золоті браслети і годинник завершили лук Сінклер.
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