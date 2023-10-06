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Без бюстгальтера: австралійська модель у прозорій красивій сукні блиснула пишним декольте

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Без бюстгальтера: австралійська модель у прозорій красивій сукні блиснула пишним декольте

Еллі Гонсалвес / Фото: Getty Images

Еллі Гонсалвес прийшла на захід у "голому" вбранні.

Австралійська модель і акторка Еллі Гонсалвес відвідала прем’єрний показ фільму The Real Housewives of Sydney, який відбувся у Королівському моторному яхт-клубі у Сіднеї.

Для свого виходу красуня обрала сміливий аутфіт. На ній була прозора сукня максі, прикрашена блакитною вишивкою і стразами, без бретельок. Вбрання мало сексуальне декольте і високий розріз. Еллі була без бюстгальтера і це мало дуже спокусливий вигляд.

Еллі Гонсалвес / © Getty Images
Еллі Гонсалвес / Фото: Getty Images

Аутфіт Гонсалвес доповнила туфлями кольору металік і срібною сумочкою з кристалами. Вона гладко уклала своє коротке біляве волосся, зробила макіяж із акцентом на пишних віях, прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками, а руки – браслетами. Молочний манікюр завершив відвертий лук акторки.  

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Дата публікації
Перегляди
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