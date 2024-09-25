Без бюстгальтера: австралійська модель у прозорій сукні блиснула грудьми на фешншоу

Австралійська модель і акторка – Еббі Лі – відвідала показ колекції весна/літо 2025 бренду Saint Laurent, який відбувся в межах Паризького тижня моди.

На заході вона постала у відвертому образі. На ній була закрита прозора сукня максі трендового шоколадного кольору з флористичним принтом і рюшами. Під вбранням не було бюстгальтера, тож дівчина виблискувала перед камерами своїми оголеними грудьми.

Еббі Лі / Фото: Getty Images

Лук Лі доповнила блискучим шнурком на талії і лакованою червоною сумкою.

Еббі зробила хвилясте укладання, макіяж із чорними стрілками і завершила аутфіт сережками-кільцями.

Читайте також: