Без бюстгальтера: австралійська модель у прозорій сукні блиснула грудьми на фешншоу

37-річна Еббі Лі прийшла на показ у сміливому аутфіті.
Австралійська модель і акторка – Еббі Лі – відвідала показ колекції весна/літо 2025 бренду Saint Laurent, який відбувся в межах Паризького тижня моди.
На заході вона постала у відвертому образі. На ній була закрита прозора сукня максі трендового шоколадного кольору з флористичним принтом і рюшами. Під вбранням не було бюстгальтера, тож дівчина виблискувала перед камерами своїми оголеними грудьми.
Лук Лі доповнила блискучим шнурком на талії і лакованою червоною сумкою.
Еббі зробила хвилясте укладання, макіяж із чорними стрілками і завершила аутфіт сережками-кільцями.
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