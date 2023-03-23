Без бюстгальтера: азіатська зірка реаліті прийшла на церемонію у "голій" сукні

Крістін Чіу обрала для своєї появив відверте вбрання, у якому продемонструвала струнку фігуру і спокусливий бюст.

Зірка реалітішоу Bling Empire від Netflix - Крістін Чіу - відвідала церемонію нагородження премії Fashion Trust US Awards, яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Світська левиця привернула до себе увагу сміливим аутфітом. На ній була екстравагантна червона "гола" сукня-сітка, під якою була чорна білизна. Оскільки Крістін не одягла бюстгальтер, її бюст мав спокусливий вигляд.

Крістін Чіу / Фото: Associated Press

Образ Чіу доповнила шкіряним чорним поясом-корсетом із перфорацією, який підкреслив її тонку талію.

Красуня взула бежеві босоніжки на високій платформі і підборах. Волосся вона зібрала у низький хвіст, зробила макіяж із чорними стрілками і прикрасила вуха лаконічними чорними сережками.

Крістін Чіу / Фото: Associated Press

До слова, реалітішоу Bling Empire присвячене життю багатих, матеріалістичних американців зі Східної та Південно-Східної Азії, світських левиць, які мешкають у районі Лос-Анджелеса і яких називають багатими азіатам.

Нагадаємо, новозеландська хореографиня і танцівниця Перріс Гебель прийшла на премію у чорній прозорій асиметричній сукні з американською проймою і рюшами, яка оголювала її стегна й боки. Бюстгальтер дівчина вирішила не одягати, а на соски вона наклеїла срібні сніжинки.

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