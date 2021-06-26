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Без бюстгальтера: Белла Хадід відвідала показ Dior в сміливому вбранні

Без бюстгальтера: Белла Хадід відвідала показ Dior в сміливому вбранні

Белла Хадід / Getty Images

Знаменитість вирішила вибрати незвичайний образ для свого виходу.

24-річна супермодель Белла Хадід стала однією з гостей показу чоловічої колекції Dior, який відбувся 25 червня в Парижі. Дівчина з'явилася з ніг до голови одягнена у речі від модного дому, але без епатажу її появи на публіці не відбуваються і цього разу Хадід вийшла без спідньої білизни.

На моделі був чорний топ-водолазка, який доволі сильно просвічувався і оголював груди знаменитості, його вона поєднала із зеленими штанями-кльош у зміїний принт і з точно таким же малюнком дипломатом.

Белла Хадід / © Getty Images
Белла Хадід / Getty Images

Доповнили образ брошка на горловині топа з буквами CD (Christian Dior), чорні лаковані туфлі і сонцезахисні окуляри з довгим ланцюжком, оздобленим дорогоцінним камінням.

Белла Хадід / © Getty Images
Белла Хадід / Getty Images

Допомагав у створенні цієї колекції Dior бойфренд Кайлі Дженнер Тревіс Скотт. Це стало першою повноцінною співпрацею з музикантом за 74 роки існування дому моди.

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