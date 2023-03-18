Без бюстгальтера: Бейонсе у "голій" сукні продемонструвала сексуальні груди

Бейонсе опублікувала в Instagram світлини свого розкішного і спокусливого образу, у якому вона з'явилася на ексклюзивній вечірці після вручення премії "Оскар". Афтепаті відбулося в історичному готелі Chateau Marmont у Західному Голлівуді.

Перед фотокамерою артистка постала в обтислій золотистій прозорій сукні від Dolce & Gabbana, усипаній кристалами Swarovski. Під вбрання зірка не одягла бюстгальтер. Соски вона прикрила золотистими наліпками-хрестиками. Бейонсе продемонструвала пишні сексуальні груди.

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Талію вона підкреслила золотистим металевим корсетом, який був декорований замками і ключами.

Співачка доповнила лук ідеально рівним укладанням, макіяжем у бронзово-нюдових відтінках і стильними прямокутними окулярами.

Бейонсе / Фото: Instagram Бейонсе

На одному зі знімків Бейонсе позує в обіймах свого чоловіка Джей-Зі.

Нагадаємо, на церемонії "Греммі" Бейонсе продемонструвала одразу два аутфіти. Спочатку вона сяяла у сукні-бюстьє зі срібною спідницею від бренду Gucci, а потім з'явилася у чорному оксамитовому вбранні від Schiaparelli.

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