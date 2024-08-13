Без бюстгальтера: бразильська модель у сукні з глибоким декольте зібралася на прогулянку

Сінді Мелло не любить одягати білизну під вбрання.

Бразильська модель Сінді Мелло опублікувала в Instagram знімки свого спокусливого образу, в якому вона зібралася на вечірню прогулянку під час відпочинку на Ібіці.

Сінді Мелло/Instagram Сінді Мелло

На дівчина була довга біла сукня з американською проймою і глибоким декольте, під яким не було бюстгальтера.

Сінді Мелло/Instagram Сінді Мелло

Лук Мелло доповнила білими ляпанцями і ніжно-рожевою сумкою. Сінді зробила ідеально рівне укладання з рівним проділом, легкий макіяж, вуха прикрасила лаконічними сережками, а шию – ланцюжком з підвіскою.

Сінді Мелло/Instagram Сінді Мелло

Нагадаємо, Сінді Мелло відвідала благодійний літній галаконцерт Gala One у Сен-Тропе в чорній сукні від бренду Christopher Esber із пікантним декольте, вирізом на животі і драпуванням на стегнах.

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