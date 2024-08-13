Без бюстгальтера: бразильська модель у сукні з глибоким декольте зібралася на прогулянку

Сінді Мелло не любить одягати білизну під вбрання.
Бразильська модель Сінді Мелло опублікувала в Instagram знімки свого спокусливого образу, в якому вона зібралася на вечірню прогулянку під час відпочинку на Ібіці.
На дівчина була довга біла сукня з американською проймою і глибоким декольте, під яким не було бюстгальтера.
Лук Мелло доповнила білими ляпанцями і ніжно-рожевою сумкою. Сінді зробила ідеально рівне укладання з рівним проділом, легкий макіяж, вуха прикрасила лаконічними сережками, а шию – ланцюжком з підвіскою.
Нагадаємо, Сінді Мелло відвідала благодійний літній галаконцерт Gala One у Сен-Тропе в чорній сукні від бренду Christopher Esber із пікантним декольте, вирізом на животі і драпуванням на стегнах.
Читайте також:
- Відпочиває на Ібіці: нідерландська модель топлес засмагала на узбережжі
- Спокусливо: британська модель у мініатюрному бікіні релаксувала на пляжі
- У жовтому в'язаному купальнику: сексуальна модель спокусливо позувала у пляжній фотосесії