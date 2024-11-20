Без бюстгальтера: британська акторка у відвертій сукні блиснула сосками на церемонії

Британська акторка Лі-Енн Піннок відвідала церемонію вручення нагород GQ "Чоловік року" в Лондоні.

Для своєї появи зірка обрала відвертий лук. На ній була чорна ажурна сукня в сітку, прикрашена квітковими аплікаціями з чорних і перламутрових леліток. Вбрання мало виріз на животі і високий розріз до стегна.

Лі-Енн Піннок / Фото: Associated Press

На Лі-Енн не було бюстгальтера, тож вона виблискувала перед присутніми сосками.

Лі-Енн Піннок / Фото: Associated Press

Аутфіт Піннок доповнила чорними босоніжками на шпильках. Вона зробила зачіску з плетінням на маківці і випущеними спереду пасмами, макіяж із шоколадною помадою, френч із акцентним помаранчевим відтінком і помаранчевий педикюр. Прикраси з діамантами завершили образ акторки.

Лі-Енн Піннок / Фото: Associated Press

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